Başarılı Sporcular Turgutlu'yu gururlandırıyor

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi'nin başarılı sporcularını bölge şampiyonlarına uğurlamaya devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın zorlu maçlar öncesi sporculara başarılar diledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi'nin başarılı sporcularını final maçlarına uğurlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Uşak'ta 17-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek olan küçük grup erkek voleybol takımı şampiyona öncesinde Başkan Akın'ı ziyaret etti. Genç sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyen Başkan Akın sporcuların şampiyonadan başarıyla döneceklerine inandığını da sözlerine ekledi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ayrıca Kütahya'da düzenlenen Bölge Şampiyonası maçlarında Türkiye Finallerine kalan Yıldız Erkek Voleybol Takımı sporcularını tebrik ettiğini ve Türkiye Şampiyonu olarak Turgutlu'ya beklediğini de dile getirdi.