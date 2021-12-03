Başarısının sırlarını üniversiteli öğrencilere anlattı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (MCBÜKAM) tarafından düzenlenen “Başarı Hikayem İlhamınız Olsun” başlıklı konferans, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Manisa OSB'de faaliyette bulunan bir firmanın Genel Müdürü Huriye Yılmaz Uslu'nun konuşmacı olduğu konferansa; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, MCBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın ve öğrenciler katıldı.

MCBÜKAM Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın, merkez olarak bugüne kadar pek çok konferans gerçekleştirdiklerini ve önemli isimleri davet ettikleri bu konferansları tüm hızıyla sürdüreceklerini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan ise öğrencilere seslenerek, “Huriye Yılmaz Uslu'dan feyz alabileceğiniz, hayatta başarılı olmaya dair pek çok şey var. Başarıya ulaşmış insanların hikayeleri ile eğitiminizi birleştirebilirseniz, amacınıza daha çabuk ulaşırsınız.” ifadelerini kullandı.

"Sizleri işyerinde bekleyen hazır bir masa yok"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu başarıya nasıl ulaştığını anlattığı konuşmasında, “Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nde (EUROCHAMBRES) Türkiye'yi temsil ediyorum. İki yıldır TOBB Kadın girişimciler Kurulu başkanıyım. Bu görevi, nasıl bir kişiyi daha girişimci yapabilirim diye kabul ettim. Eğitimin ömür boyu sürmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu nedenle Adalet Meslek Yüksekokulu'na devam ediyor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de işletme yüksek lisansı yapıyorum. Sizleri işyerinde bekleyen hazır bir masa yok. Her bir makine sizin masanız. Üretimi öğrenin, çünkü nasıl üretildiğini bilmezseniz onu satamazsınız. Farklı olun, dürüst olun. Girişimcilikte en önemli şey, cesaretli olmak ve risk almaktır.” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Huriye Yılmaz Uslu'ya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.