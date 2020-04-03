Başıboş atlar otomobilin üzerine çıktı, sürücü neye uğradığını şaşırdı

Manisa'nın Kula ilçesinde şehrin en işlek caddesinde başıboş atlar seyir halindeki otomobilin tepesine çıktı. Sürücü büyük panik yaşarken, otomobilde hasar meydana geldi.

4 Eylül Mahallesi Tabduk Emre Caddesi Vergi Dairesi önünde 45 RA 4934 plakalı otomobili ile Devlet Hastanesi istikametine seyir halinde olan Ozan K., Vergi Dairesi önünde aniden 2 başıboş at ile karşılaşınca panikledi. Sürücü aracını durdurup atların geçmesini beklerken, huysuz ve başıboş atlar otomobilin tepesine çıktı. Otomobilin ön kısmında büyük hasara yol açan başıboş atlar, daha sonra olay yerinde uzaklaştı. Atların otomobilin tepesine çıkması ile cadde üzerinde büyük bir ses yankılanırken, bir anda atlar ile karşılaşıp panikleyen otomobil sürücüsü ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlatırken, başıboş atların sahiplerinden de şikayetçi oldu. Polis ekipleri atların sahiplerini bulmak için çalışma başlatırken, otomobil de cadde üzerinden kaldırıldı.

Öte yandan kazayı gören vatandaşlar, başıboş atların bir süredir ilçe sokaklarında gezdiği ve kazaya meydan açabileceğini söyledi.