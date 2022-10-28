Başkan Akbaş'tan ilçe şefliği personeline ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Turgutlu ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde ilçelerdeki çalışanlar ile abone yönetimi hakkında istişarelerde bulunan Daire Başkanı Akbaş, vatandaşların işlemlerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapmalarını sağlamak için toplantılar gerçekleştirdi. Daire Başkanı Talip Akbaş, abone işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların istek ve taleplerine yönelik görüşmelerde gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçeye hizmet ulaştırdığını belirten Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “İl genelindeki hizmet ağımızın temelini ‘Su' oluşturuyor. Hayatın en önemli kaynağını vatandaşlarımıza ulaştırmak bizlerin görevi. Bundan dolayı bu hizmeti hızlı, verimli ve noksansız bir şekilde ulaştırmalıyız. Turgutlu ilçemizde de altyapı ve üstyapısı yapılan mahallelerimizde sayaçlarımız da modernize edildi. Abone yönetimi konusunda Turgutlulu vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Ayrıca istek ve talepleri de dinleyerek yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak için de tüm ekiplerimiz ile koordinasyonu sıkı tutarak 7/24 iletişim halindeyiz” dedi.