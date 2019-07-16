Başkan Akın 3 aylık süreci değerlendirdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "9 Nisan itibariyle belediyeyi 36 milyon 714 bin lira borçla devraldık. Bu geçen süre zarfında Turgutlu Belediyesinin borcu 35 milyon 355 bin 171 liraya düşmüştür. Ekonomik yapımız bu anlamda iyileşme yolunda devam etmektedir. 1 milyon 400 bin lira gibi borcumuzda bir eksilme olmuştur" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 31 Mart seçimleri sonrası göreve geldikleri 3 aylık süreci değerlendirdi. İlçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Akın, yeni hizmet binasına taşınan Turgutlu Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Etkinlik Salonunu tanıttı. Turgutlu Belediye binası içerisinde faaliyet gösteren evlendirme dairesi Başkan Akın öncülüğünde Turgutlu Belediyesi'nin eski binasına taşındı. Tarihi binada daha konforlu ve sağlık bir şekilde hizmet veren evlendirme dairesinde konukların kıyafetlerini değiştirecekleri alanlar da düşünüldü. Kalabalık aileler ve kalabalık olmayan aileler için ayrı ayrı iki salon hazırlanan evlendirme dairesinde aynı anda iki nikah kıyılabiliyor. Günde 6 nikah olmak üzere yılda ortalama bin 300 nikahın kıyıldığı binada bulunan ve kiralama hakkı Manisa Büyükşehir Belediyesinde bulunan bir bölüm ise Turgutlu Belediyesi tarafından kiralanarak 'Turgutluspor Store' mağazası olarak da hizmet verecek. 14 ürünün yer alacağı 'Turgutluspor Store' ile takıma da önemli bir destek sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan Turgutlu Belediye binasında hizmet veren birimlerin yerleri konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. Vatandaşlara daha hızlı ve kolay hizmet verilmesi amacıyla yola çıkılan çalışmalar kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı birimler giriş katına yerleştirildi.

Sokakta vatandaşlarla selamlaşan Başkan Akın, yerde gördüğü bir çöpü alarak çöp kutusuna atmayı da ihmal etmedi. Başkan Akın, "Çevreyi kirletmemekle ilgili bir mesaj vermemiz gerekiyor. Hepimiz çevremize daha duyarlı, çevremizi koruma anlamında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Okullarda çevre duyarlılığı için eğitimlerle çalışmaları başlatmayı düşünüyoruz" dedi.

"Turgutlu Belediyesinin borcu 35 milyon 355 bin 171 liraya düşmüştür"

Turgutlu Belediyesi'nin borcunu 3 ayda 1 milyon 400 bin lira düşürerek 35 milyon 355 bin liraya gerilediğini açıklayan Başkan Akın, "9 Nisan itibariyle belediyeyi 36 milyon 714 bin lira borçla devraldık. Bu geçen süre zarfında Turgutlu Belediyesinin borcu 35 milyon 355 bin 171 liraya düşmüştür. Ekonomik yapımız bu anlamda iyileşme yolunda devam etmektedir. 1 milyon 400 bin lira gibi borcumuzda bir eksilme olmuştur. Hizmetlerimizde de katlanarak artan süreç devam etmektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana 8'lik parke taşı döşeme işlemi 23 bin 330 metrekare, 6'lık parke döşeme işlemi 15 bin 180 metrekare, bordür yapım işi 5 bin 566 metrekare olarak gerçekleşmiştir. Geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 49 bin metrekare yol çalışması yaptık. 5 bin 500 metrekare de kaldırım ve bordür çalışmamız var. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 88 noktada boyama çalışmaları, 63 noktada ilaçlama çalışması, 23 noktada kaynak tamiratı çalışması, 58 noktada budama çalışması, 106 noktada çim ve ot biçme çalışmaları, 540 metrekare kauçuk döşeme çalışması, 2 adet yeni oyun grubu kazandırdık. 25 bin 153 adet çiçek ve ağaç dikim işleri yapılmıştır. Ayrıca da 125 adet vatandaş dilekçesi değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Turgutlu'ya bağlı Avşar Mahallesinde de bir hayırsever ile ortaklaşa sağlık ocağı yapılacağı müjdesini veren Başkan Akın yaklaşık 1 ay içerisinde sağlık ocağının faaliyete geçeceğini açıkladı. Ayrıca hizmet noktasında eksik kalan mahallelerdeki işlerin tamamlandığını ve bazı mahallelerdeki metruk binalarla ilgili de yaşanan olumsuzluklara karşı önlem alındığını söyleyen Başkan Akın, Turgutlulu çiftçiler için ova yollarındaki bütün düzenlemeleri tamamladıklarını belirtti. Turgutluspor için tesislerde yenilemeye gittiklerini belirten Akın, saha içerisinde de profesyonel ekiplerden destek alarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Turgutlu'da Irlamaz bölgesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan bölgede kuru otlar ve kuruyan bin 270 ağaç nedeniyle yangınların çıktığını söyleyen Başkan Akın, bölgenin kendilerine ait olmadığını ancak yine de kuru otların temizlenerek yangınların çıkmasına engel olunduğunu belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile görüştüklerini söyleyen Başkan Akın, bölgedeki sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi için Irlamaz 2. Etap'ın kendilerine devredilmesi gerektiğini belirtti.

Turgutlu Belediyespor bünyesinde basketbol, futbol, voleybol, yüzme, cimnastik, tiyatro, satranç, halk oyunları branşlarında yaz spor okullarında bin 500 öğrencinin faaliyet gösterdiğini söyleyen Başkan Akın, çeşitli branşlarda farklı dereceler kazandırıldığını ifade etti.