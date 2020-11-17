Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Selvilitepe Mahallesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selvilitepe Mahallesini Fatih Sanayi Sitesine bağlayan kavşağın düzenleme çalışmaları ekipler tarafından yürütülüyor. Bununla birlikte Selvilitepe Mehmetçik Sokakta bordür taşı döşeme çalışmalarına ise ekiplerce devam ediliyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Selvilitepe Mahallesinde iki farklı noktada sürdürdükleri çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Selvilitepe Mahallesindeki çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Başkan Yardımcılarımız Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol ile birlikte Selvilitepe Mahallemizi Fatih Sanayi Sitesine bağlayan kavşağın düzenleme çalışmaları ile Selvilitepe Mahallemiz Mehmetçik Sokakta yapımı devam eden bordür taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledik, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Turgutlu'nun her yerinde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimize işlerinde kolaylıklar dilerim” dedi.