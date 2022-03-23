Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi

Turgutlu Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Mahallesinde hayata geçirilecek olan Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin hazırlıklarına devam ediliyor. Gıda Çarşısı ve Özgün Sokakta ise parke taşı döşeme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ise kentin merkezi konumunda olan ve vatandaşların çoğunlukla dinlenme alanı olarak yararlandıkları Orta Park'ta çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde sürdürülen çalışmaları sahada titizlikle takip eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin temelinin atılacağı alanda son hazırlıkları inceledi. Başkan Çetin Akın ardından Gıda Çarşısı ve Özgün Sokakta devam eden parke taşı döşeme çalışmaları ile Orta Park'taki çevre düzenlemesini incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın son olarak Irlamaz Vadisi Alanı'nda bulunan havuzda yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerini gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın'a incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri, Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gıyasettin Polat eşlik etti.

“Tüm gücümüz ve imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz”

Gerçekleştirdiği incelemeler ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, “Çok yakında temelini atacağımız Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projemizin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledik. Gıda Çarşımızda, Özgün Sokakta devam eden parke döşeme çalışmalarımızı ve Orta Park'ta yapacağımız proje ile ilgili alan incelemesinde bulunduk. Son olarak Irlamaz Vadisi Alanı'nda bulunan havuzda yapılacak olan çalışmalar üzerine değerlendirmelerimizi yaptık. Turgutlu'muz için tüm gücümüzle ve imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.