Başkan Akın direksiyon başına geçti işçilere yardımcı oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, iş makinesinin direksiyonuna geçerek çalışma yapan ekiplere yardımcı oldu.

Çalışkanlığı ile dikkat çeken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, işçilerle bir araya geldi. Daha önce de yol yenileme çalışmalarında çimento taşıyan ve Atatürk Bulvarı üzerinde temizlik çalışması yürüten belediye işçilerine yardım eden Başkan Akın, Sart Sokak'ta devam eden yol yenileme çalışmalarında yine ekiplerle bir araya geldi. Saha çalışmaları yapan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen ve saha çalışmalarında ekiplerine sık sık yardımcı olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Albayrak Mahallesi Sart Sokak'ta yol yenileme çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında Başkan Akın, iş makinesinin direksiyonuna geçerek ekiplere yardımcı olayı da ihmal etmedi.

Turgutlu'da bozuk yol bırakmayacaklarını belirten Başkan Akın, "Turgutlu'da bozuk yol bırakmayacağız diyerek başlattığımız çalışmalarda kötü durumda olan Sart Sokak'ta yenileme çalışmalarını başlattık. Buradaki çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp sokağımızı vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Saha çalışmalarında bulunan ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceleyerek onlara yardımcı oluyoruz. Belediye çalışanlarımızla birlikte olmak onlara destek olmak onlarında çalışma isteklerini arttırıyor. Hem de mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmalarda orada yaşayan vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. Tüm belediye çalışanlarımızla birlikte Turgutlu'muzu daha güzel bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.