Başkan Akın eline hortumu aldı, temizlik işçilerine yardım etti

Eline su hortumunu alan Başkan Akın, caddenin bir bölümünü temizledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Temizlik İşleri Müdürlüğünün Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip etti. Belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Akın, eline aldığı su hortumuyla da personeline temizlik çalışmasında yardım etti. Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, Zabıta Müdürü Bülent Gökmen ile birlikte gece geç saatlerde bulvarda olan Başkan Akın, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ve iş makinelerimizle sahadayız. Yaz mevsimini karşılarken şehrimizin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde bahar temizliği yapıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da önemsediğimiz bu çalışmalarımız bu güzergaha rahat bir nefes aldıracak” dedi.

Başkan Akın, gece yarısı sabaha karşı süren çalışmalarda mesai yapan tüm ekibe teşekkür ederek, temizlik çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceğini dile getirdi.