Başkan Akın emlak vergisini vezneden ödedi, örnek oldu

Başkan Akın, “Bizler vergimizi zamanında ödeyelim ki vatandaşa da örnek olalım” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mesaisine emlak, ilan-reklam ve çevre temizlik vergilerinin ilk taksit ödemesini gerçekleştirerek başladı. Turgutlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından söz konusu vergilerin ilk taksit ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019'da sona ereceğini belirten Başkan Akın, aynı iş ve işlemler dolayısıyla belediyede olan vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu. Sabahın ilk saatlerinde keyifli diyalogların yaşandığı veznede çalışan memurlara kolaylıklar dileyen Başkan Akın, “Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bir mükellef olarak cezalı duruma düşmemek adına vergilerimizin ilk taksitini yatırmış bulunuyorum. Bizler zamanında vergimizi ödeyelim ki vatandaşımıza da örnek olalım” dedi.

Belediyede bulunan vatandaşlar da göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı Başkan Akın'ı tebrik ederek, kendisiyle keyifli sohbet gerçekleştirdi.