Başkan Akın fırın denetimlerine katıldı

Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ve Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştiren Başkan Akın, “Hem esnafımız hem de vatandaşımız için sahadayız” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin, Zabıta Müdürü Bülent Gökmen ve Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ile birlikte Turgutlu merkez, Urganlı ve Derbent Mahallesi ile E-96 Karayolu üzerinde faaliyette bulunan 47 adet fırına eş zamanlı olarak fiyat ve gramaj kontrolü gerçekleştirdi. İftar saatinde gerçekleşen denetimlerde 2 fırında eksik gramaj bulunan 103 adet pideye el konulduğunu belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve Fırıncılar Odası Başkanımız Şahin Ek ile birlikte 47 adet fırına denetim gerçekleştirdik. Turgutlulu vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlık bir şekilde Ramazan ayı geçirmeleri adına bu denetimi gerçekleştirdik. Merkez, Urganlı ve Derbent Mahallemiz ile E-96 Karayolu üzerinde yer alan 47 adet fırında fiyat ve gramaj kontrolü yaptık. 2 fırınımızda gramajı eksik pidelere Zabıta Müdürlüğü olarak el koyarken, 5236 sayılı kanun gereği de cezai işlem uygulanmıştır. Hedefimiz vatandaşlarımızın evine sağlıklı gıda götürmesidir. Esnaflarımızdan isteğimiz, kendi sofralarında bir gıdayı nasıl görmek istiyorlarsa vatandaşa da onu üretip satsınlar. Amacımız ceza yazmak değil. Amacımız Turgutlulu vatandaşlarımız en sağlıklı ve en hijyenik ortamlarda üretilen unlu mamullerin tüketmelerini sağlamak. Kurallara uygun üretim yapan fırıncı esnaflarımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Akın Ramazan ayı boyunca denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini de belirterek kendisine jest yaparak isminin yazılı olduğu pideyi hediye eden fırıncı esnafına da teşekkür ettiğini dile getirdi.