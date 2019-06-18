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Başkan Akın gece çalışmalarını yerinde inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, son günlerde etkili olan sağanak yağışlarda etkilenen kırsal mahaller olan Yukarı Bozkır, Aşağı Bozkır ve Irlamaz Mahallerinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Akın vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam ettiğini belirtti.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, son günlerde etkili olan sağanak yağışta etkilenen kırsal mahallelere gece çıkarması yaptı. Yukarı Bozkır, Aşağı Bozkır ve Irlamaz Mahallerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akın Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına gece boyunca çalışmaların devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biliyorsunuz son günlerde bölgemiz sağanak yağışın etkisi altında. Merkeze uzak kırsal mahallelerimiz olan Yukarı Bozkır, Aşağı Bozkır ve Irlamaz Mahallerinin yoları da yağmur sularından etkilendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına gece boyunca çalışma gerçekleştirerek vatandaşların mağdur olmaması adına çalıştı” dedi.

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