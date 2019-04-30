Başkan Akın genç sporcularla buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İstasyon Gençlik Spor Kulübü'nün düzenlediği kahvaltının konuğu olarak güne başladı. Başkan Akın, hem kulübe hem de mahalleye dair görüş alışverişinde bulunulan ziyarette kendilerini ağırlayan ekibe teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ve Belediye Meclis Üyesi Muhsin Zengin ile birlikte İstasyonaltı Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltıda İstasyon Gençlik Spor Kulübü tarafından ağırlandı. İstasyon Gençlik Spor Kulüp Başkanı Sami Başboğa, davetlerine katılarak kendilerini memnun eden Başkan Akın'a teşekkür ederken, Başkan Akın da hem kulübe hem de mahalleye dair kendileriyle görüş alışverişinde bulundu. Başkan Akın, “Bugün bizleri ağırlayan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Güne onların içten ve samimi ağırlamalarıyla başladık. Turgutlu'ya dair görüşlerini, istek ve önerilerini dinledik, İstasyonaltı Mahallemizde neler yapabileceğimizi konuştuk. Kulüp Başkanı Sami Başboğa'ya, yönetim kuruluna ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.