İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akın güreşçileri Kırkpınar'a uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Güreş Takımını, Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ne uğurladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Güreş Takımını, Türkiye'nin en büyük yağlı güreş organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne uğurladı.


1-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne Kırkpınar'da gerçekleşecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılacak olan Turgutlu Belediyespor Güreş Takımı her yıl olduğu gibi bu yılda güreşlere iddialı bir şekilde gitti. Belediyespor Güreş takımını Kırkpınar'a uğurlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın “ Bugün 25 pehlivan güreşçimizi tarihi Kırkpınar Güreşlerine uğurladık. Güreşçilerimiz yıl boyunca Kırkpınar için hazırlandı. Her zaman olduğu gibi hem hocamız Ferzande Sayan'a hem de güreşçilerimize güveniyor ve inanıyoruz. 658. Kırkpınar Güreşleri'nden derece ile döneceklerini ve bizlere bir gurur daha yaşatacaklarına inanıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.