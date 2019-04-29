Başkan Akın hafta sonunu yoğun çalışma temposuyla geçirdi

Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli tarafından düzenlenen toplu sünnet törenine katılan Başkan Akın, 36 çocuğun mutluluklarını paylaştı. Ardından CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yerel seçimlerin değerlendiği Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Başkan Akın, burada seçim süresinde kendisini destekleyen partililere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hafta sonu vatandaşlar ile bir arada oldu. İlk olarak Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli tarafından düzenlenen toplu sünnet törenine katılan Başkan Akın, burada 36 çocuğunun mutluluklarını paylaştı. Muhtar Nişli'ye sünnet töreni için teşekkür ettiğini belirten Başkan Akın, “Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli kardeşimiz toplu sünnet törenlerinin bu yıl ikincisini düzenledi. Bugün 36 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştiriyor. Bizleri böyle sosyal projeler ile gururlandıran muhtarımız Hüsnü Nişli'ye, böyle bir sünnet töreninde emeği geçen esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte Turgutlu Belediyesi ile birlikte bu tür güzel ve sosyal projelere imza atacağımıza inanıyorum. Muhtarımıza da yeni dönemde çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Başkan Akın'a sünnet törenine katıldığı için teşekkür ettiğini ifade eden Bozkurt Mahalle muhtarı Hüsnü Nişli de toplu sünnet töreni geleneğinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın daha sonra Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda CHP Turgutlu İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen CHP Danışma Kurulu Toplantısı'nı yerel seçimleri değerlendirmesini gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Başkan Akın seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen her zaman yanında olan çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililere teşekkür ettiğini ifade etti.