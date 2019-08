Başkan Akın hayırseverlere teşekkür etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kurban Bayramı'nda Aşevi ve Hayır Merkezine hayırseverler tarafından yapılan kurban bağışları için hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Akın “Her gün bin 400'den fazla ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştıran Aşevimize yapılan yardımlar için hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Aşevi ve Hayır Merkezi, kaliteli hizmet anlayışıyla hijyenik ortamda hazırladığı yemeklerini yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Turgutlu halkının destekleriyle bugüne dek kesintisiz hizmet veren Aşevi, kurbanlık bağışlarıyla da ihtiyaç sahiplerinin gönlünü kazandı.

Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlere çağrıda bulunarak Aşevi ve Hayır Merkezine Kurban bağışı isteğinde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Aşevi ve Hayır Merkezimiz her yıl olduğu gibi bu yıl Kurban Bayramı'nda hayırseverlerimiz tarafından büyük destek gördü. Aşevimize 3 ton 32 kilogram büyükbaş, 3 ton 26 kilogram küçükbaş et bağışı yapıldı. Her gün bin 400 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın bizzat evlerine giderek ulaştırdığımız yemek hizmetimize verilen bu destekte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah veren elden de alan elden de razı olsun. Hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim ki Allah tüm hayırseverlerimizin kestiği kurbanları ve bağışlarını kabul buyursun. Aşevi ve Hayır Merkezimiz'in yardımlaşma kültürümüzde odak noktası haline gelmiş olmasından dolayı çalışan tüm personelimizi tebrik ediyorum” dedi.