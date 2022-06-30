Başkan Akın hentbol takımını Antalya'ya uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alanya Minikler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımını Antalya'ya yolcu etti.

Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 1-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Alanya Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılmak için Antalya'ya gitti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hentbol takımı oyuncuları ve teknik ekibine başarı dileklerini ileterek Antalya'ya yolcu etti.

Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımının şampiyonada güzel sonuçlar elde edeceğine inandığını belirten Başkan Çetin Akın, “Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 1-5 Temmuz tarihlerinde Alanya Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan belediyemiz hentbol takımını Antalya'ya uğurladık. Türkiye Şampiyonası'nda güzel sonuçlar elde edeceğine inandığımız takımımıza mücadelelerinde başarılar diliyorum” dedi.