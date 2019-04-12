Başkan Akın hızlı başladı

Turgutlu Belediye Başkanı seçilen Çetin Akın görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Mesaisine belediye şantiyelerini ziyaret ederek başlayan Başkan Akın, seçim çalışmalarında verdiği sözlerden biri olan ‘Turgutlu'da bozuk yol kalmayacak' sözünü yerine getirmek için de ilk kazmayı vurarak çalışmaları başlattı.

“Gün Turgutlu'ya hizmet etme günüdür”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, göreve gelir gelmez başlattığı mesaiye şantiyeleri ziyaret ederek başlama uygulamasına devam ederken, haftanın son iş günü mesaisine Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde başladı. Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sabahın ilk saatlerinde kendilerini ziyaret eden personelin sıcak ve içten karşılamasıyla ağırlandı. Personele hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Akın, “Bizler yeni bir dönemi başlattık. Bu saatten sonra el birliği ile Turgutlu için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Dün de söyledim bugün de söylüyorum: ‘evine helal lokma götüren alın teri ile çalışan işçi kardeşlerim ile bir sıkıntımız olmadı olmayacak' da. Ama bir huzursuzluk olur verilen işi beğenmeme gibi bir durum söz konusu olursa da gereğini yaparım. Sizleri kimseyle muhatap etmem, kendim muhatap olurum. Biz Turgutlu Belediyesi olarak elimizdeki imkanları en iyi şekilde ve en verimli şekilde kullanmakla görevliyiz. Sizler de hizmet anlamında en iyisini yapacaksınız. Duyduğunuz şehir efsanelerine inanmayın, kimseyi işten çıkartmayacağız. Sizlerin arkanızda durmam için işinizi en iyi şekilde yapmanız gerekiyor.Sizler işinizi yapın, işinizi sevin. Ben sizi biliyorum, sizler de beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Bu güzel avantajı en iyi şekilde değerlendirelim Bundan sonra sürekli sizlerle olacağım, sürekli gezeceğim. Beni hep göreceksiniz. Gün artık Turgutlu'muza hizmet etme günüdür” dedi.

Başkan Akın daha sonra şantiye içerisinde bulunan geçici hayvan bakım ve tedavi birimini gezerek veteriner hekim Yunus Karatosun'dan barınak hakkında bilgi aldı.

Başkan Çetin Akın ilk kazmayı vurdu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, seçim çalışmalarında verdiği sözlerden biri olan ‘Turgutlu'da bozuk yol kalmayacak' sözünü yerine getirmek için ilk kazmayı da vurdu. Atatürk Bulvarı üzerinde İbramcı Parkı civarında bulunan bozuk yolun tamiratı için ilk kazmayı vuran Başkan Akın “Tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıp Turgutlu'ya sağlıklı ulaşım hakkını geri vereceğiz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol tadilat çalışması için Atatürk Bulvarı üzerinde İbramcı Parkı civarına giden Başkan Akın, zemini bozuk olan yolun tadilatı için ilk kazmayı vurdu. Turgutlu'da bozuk yol kalmayacağını ve sağlıklı ulaşımı geri kazandıracağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Seçim döneminde belirttiğimiz gibi göreve geldiğimizde yapacak olduğumuz ilk iş Turgutlu'muzda bozuk yol bırakmamaktı. Bugünde bunun ilk adımını attık, ilk kazmayı vurduk. Seçim artık bitti şimdi ise hizmet zamanı. Turgutlu halkına öncelikli olarak sağlıklı ulaşım hakkını geri vereceğiz. Biz hayatını hak, hukuk ve adalet üzerine kurmuş insanlarız. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıp yol sıkıntıları Allah'ın izni ile gidereceğiz” dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ve Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur'un eşlik ettiği yol inceleme gezisinde İbramcı Parkı'nda mola veren Başkan Akın,vatandaşlar tarafından ağırlandı. Güne hemşehrileriyle birlikte kahvaltı yaparak başlayan başkan Akın, kendilerine çalışmaları hakkında bilgi verdi, sıcak ve içten ağırlamalarından dolayı teşekkür etti.