Başkan Akın imzayı bu kez Turkap A.Ş. çalışanları için attı

Ş. çalışanları için protokol imzaladı. Turkap A.Ş. bünyesinde çalışan Turgutlu Belediyesi personeli 2 bin 160 TL promosyon ücreti alacak.

Başkan Çetin Akın'ın makamında gerçekleşen imza törenine Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Turkap A.Ş. Muhasebe Sorumlusu Şenay Özçağlar, bankanın yetkilisi Mehmet Akif Özcan katıldı. İmzalanan protokole göre Turkap A.Ş.'ye bağlı Turgutlu Belediyesi personeli maaşlarını üç yıl süreyle aynı bankadan alacak. Bununla birlikte Turkap A.Ş. çalışanlarına 2 bin 160 TL promosyon ücreti ödenecek.

Başkan Çetin Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemiz Turkap A.Ş bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarını 3 yıl süreyle alacakları bankayla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Yeni protokolün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diler, ödenecek olan 2 bin 160 TL promosyon ücretlerini sağlıklı günlerde harcamalarını temenni ederim” ifadelerini kullandı.