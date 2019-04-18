Başkan Akın Karacaali Köprüsü için düğmeye bastı

Derbent Mahallesi'nde muhtar Ruhi Başkurt ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Akın, mahallenin kanayan yarası olan Karacaali Köprüsü'nün yapımı için önümüzdeki ay Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne teklifi götüreceğini belirtti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalleleri gezerek sorunları dinlemeye, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Derbent Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programı ile muhtar Ruhi Başkurt ve vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Çetin Akın mahallenin sorunlarını dinledi. Derbent Mahallesi'nde çiftçilerin yoğun bir şekilde kullandığı Karacaali Çayı'na yapılması planlanan Karacaali Köprüsü için alanda inceleme yapan Başkan Akın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren her gün bir mahallemize giderek vatandaşlarımız ile buluşuyor sorunlarını dinliyoruz. Çözüm içinde çalışmalar üretiyoruz. Bugün de Derbent Mahallemizdeyiz. Muhtarımız Ruhi Başkurt ve vatandaşlarımız ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemizin acil ihtiyacı olan Karacaali Köprüsü'nü biliyoruz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki ay Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teklifimizi sunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e konuyu aktaracağım. Bu sorunu inşallah hep birlikte çözeceğiz” dedi.

Başkan Akın, daha sonra Sarıbey Mahallesi'nde geçerek burada mevsimlik işçilerin kalacağı alanda yapılan çalışmaları inceleyerek konu hakkında bilgi aldı.