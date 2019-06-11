İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akın milli yıldızları kampa uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyespor U15 Kız Basketbol takımında forma giyen ve milli takıma seçilen Sude Gencerler ve Şükran Sakallı’yı Bursa’da yapılacak olan kampa uğurladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyespor U15 Kız Basketbol takımında forma giyen ve milli takıma seçilen Sude Gencerler ve Şükran Sakallı'yı Bursa'da yapılacak olan kampa uğurladı.


Turgutlu Belediyespor U15 Kız Basketbol takımının oyuncuları olan Sude Gencerler ve Şükran Sakallı Yıldız Kızlar U15 Milli Takımına seçildi. 17-22 Haziran tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan U15 Yıldız Kız Milli Takım kadrosuna çağrılan Sude ve Şükran'a başarılar dileyen Başkan Akın, “Genç kızlarımızın başarısını takip ediyoruz ve bu başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. 2020 yılında düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanan U15 Yıldız Kız Milli Takımımızın hazırlık kampı kadrosunda yer alan kızlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.