Başkan Akın milli yıldızları kampa uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyespor U15 Kız Basketbol takımında forma giyen ve milli takıma seçilen Sude Gencerler ve Şükran Sakallı'yı Bursa'da yapılacak olan kampa uğurladı.

Turgutlu Belediyespor U15 Kız Basketbol takımının oyuncuları olan Sude Gencerler ve Şükran Sakallı Yıldız Kızlar U15 Milli Takımına seçildi. 17-22 Haziran tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan U15 Yıldız Kız Milli Takım kadrosuna çağrılan Sude ve Şükran'a başarılar dileyen Başkan Akın, “Genç kızlarımızın başarısını takip ediyoruz ve bu başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. 2020 yılında düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanan U15 Yıldız Kız Milli Takımımızın hazırlık kampı kadrosunda yer alan kızlarımıza başarılar diliyorum” dedi.