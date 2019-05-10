Başkan Akın özel öğrencilerle buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ailesiyle birlikte Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine katılarak özel öğrenciler ile bir araya geldi.

Turgutlu'da özel öğrencilerin eğitim gördüğü Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen iftar yemeği protokol üyelerini bir araya getirdi. Programda konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İftar yemeği gibi anlamlı bir vesileyle 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'na bu akşam birlikte adım atıyoruz. Dileğim ve temennim hayatın engelli yurttaşlarımız için daha kolay olmasıdır. Onların, sizlerin daha mutlu, daha özgür yaşaması için hepimize düşen görevler var. En önemlisi de empati kurmak. Empati kuruyor ve yaşamı engelli yurttaşlarımız için nasıl daha da kolaylaştırabiliriz, neler yapabiliriz, bu asli vazifemizi nasıl daha sağlıklı yerine getirebiliriz diye düşünüyoruz. Ben başaracağımıza inanıyorum. Rengârenk bir Turgutlu için de bu buluşmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte olmaktan, engellilerimizin sorunsuz bir hayat yaşamaları adına gayret sarf etmekten memnuniyet duyduğum her yaştan engelli kardeşimin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı gönülden kutluyorum. Bundan sonra sizlerin mutluluğu için, isteklerinize karşılık verebilmek için sık sık beraber olacağız. Başta +1 Kafemiz 'in güzel yürekli çalışanları olmak üzere çok farklı etkinliklerle de yanınızda olacağız” dedi. Okul öğrencilerinden oluşan semazen grubunun gösterileri geceye renk katarken, yemek sonrasında özel öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Akın, onlara jest yaparak lunapark bileti hediye etti.

Okul bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Belediye Başkanı Çetin Akın ve Sabriye Akın, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Manisa CBÜ Turgutlu M.Y.O Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tayfun Burak Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, CBÜ Turgutlu M.Y.O Öğretim Görevlisi Mustafa Karaca, İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, hayırsever iş adamı Ekrem Gürel, daire müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.