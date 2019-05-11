Başkan Akın Sema'nın mutluluğuna ortak oldu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, güzellik uzmanı Öznur Ceylan'ın destekleriyle cilt bakımı ve makyajı yapılan özel öğrenci Sema Manay'ın mutluluğuna ortak oldu.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Asya Güzellik Salonu işletmecisi Öznur Ceylan'ın destekleriyle özel öğrenci Sema Manay keyifli bir gün yaşadı. Başkan Akın da Manay'ın mutluluğunu paylaştı. Sema'ya böyle bir jest yaptığı için salon işletmecisi Öznur Ceylan'a teşekkür eden Başkan Akın, “Sema kardeşimiz bütün özel öğrencilerimiz gibi çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onun kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor. Engelliler Haftası'nda güzellik salonu işletmecisi Öznur Ceylan hanımefendi Sema'ya cilt bakımı, makyaj gibi jestler yaparak onun bu haftasını daha da güzelleştirmek istemiş. Biz kendisine böyle bir jest için teşekkür ediyoruz. Özel öğrencilerimize ne yapsak az kalır, onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur“ dedi.