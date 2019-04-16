Başkan Akın sorunların çözümü için mahallelerde

Bu kapsamda birim müdürleri ile birlikte İzzettin Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Akın, mahallenin sorunlarına çözüm için incelemelerde bulundu. Çiftçilere yönelik proje sözlerini yerine getireceğini vurgulayan Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuz bir tarım kenti. Çiftçilerimizin ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın destekçiyim” dedi.

Mahalle mahalle çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, birim müdürleri ile birlikte İzzettin Mahallesinde vatandaşlar ve mahalle muhtarı Hilmi Çiftçi ile bir araya geldi. Sabah kahvaltısında vatandaşların sohbetine eşlik eden Başkan Akın, daha sonra mahallelilerin sorunlarını dinleyerek çözüm için çalışmaların başlayacağını belirtti. Seçim döneminde çiftçilerin sıkıntılarını giderme adına çalışacaklarının sözünü hatırlatan Başkan Akın, “İzzettin Mahallemizin sıkıntılarını biliyoruz. Bugün de bu sıkıntıları yerinde görmek istedik. Sağ olsunlar hemşehrilerimizin güzel ve sıcak karşılamalarıyla ağırlanıyoruz. Muhtarımızın ve sakinlerimizin talepleri oldu. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başlıyor. Artık çalışma zamanı, artık Turgutlu'ya hizmet etme zamanı. Uzak yakın ayrımı demeden 61 mahallemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımız devam ediyor. Burada da özellikle çiftçilerimize desteklerimiz olacak. Tarım kenti Turgutlu'muzda üreticinin yanında olacağız. Muhtarımıza ve vatandaşlarımıza da misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Akın daha sonra İzzetin Mahallesinde bulunan Çok Amaçlı Salonda inceleme yaparak son durumu hakkında bilgi aldı.