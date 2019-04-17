Başkan Akın sözlerini yerine getirmeye başladı

Mahalleye giderek taziye evininin yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Akın, “Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza başlıyoruz. Burada yıllardır bir beklenti içerisinde olan hemşehrilerimizin beklentisini fazlasıyla karşılayacağız” dedi.

Mahalleleri ziyaret ederek çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mustafa Kemal Mahallesinde muhtar Gıyasettin Polat ve vatandaşlar ile bir araya geldi. İşçilere ve esnaflara işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Akın, daha sonra kahvaltı programında da vatandaşlar ile bir arada oldu.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

Vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm bulma konusunda çalışmalara devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın daha sonra seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan Taziye Evi ve Kreşin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Taziye evi ve kreş için çalışmaların kısa sürede başlanacağının müjdesini veren Başkan Akın, “Gün Turgutlu'ya hizmet etme günü dedik hizmetlerimiz için çalışmalarımıza başladık. Seçim döneminde Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerimize verdiğimiz bir söz vardı. ‘Mahallemize bir taziye evi ile kreş yapacağız' dedik. Bugün de muhtarımız ve daire müdürlerimiz ile birlikte alanda inceleme yaptık. Arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Ön rapor ve proje hazırlayacaklar. Allah nasip ederse de kısa zaman içerisinde çalışmalar başlayacak. Bunun yanında bazı sokaklarımıza trafik kazalarının meydana geldiği maddi kayıplar olduğunu öğrendik. Buralara da araçların hızını azaltacak kasisler koyacağız. Mahallemizin eksiklerini gidermek adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.