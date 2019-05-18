Başkan Akın taraftarların isteğini geri çevirmedi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, THY Euroleague Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Basketbol Takımları arasında oynanan karşılaşmayı taraftarlar ile dev ekranda birlikte takip etti.

THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Basketbol Takımları arasında oynanan karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da alkışlar eşliğinde karşılandığı meydanda taraftarlar ile birlikte izleyerek milli heyecana ortak oldu. Turgutlu Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekran taraftarlar ile birlikte karşılaşmayı takip eden Başkan Akın, her iki takımın mücadelesinde galip gelen Anadolu Efes Basketbol Takımları'nın taraftarlarını tebrik etti. Maç saatinin iftar saatine denk geldiği sırada vatandaşlara çorba ikramında bulunan Belediye Başkanı Çetin Akın “Taraftarlarımız bizlere sosyal medyadan ulaşarak karşılaşmayı dev ekranda izlemek istediklerini dile getirdiler. Bizler de onları kırmadık. Meydanda kurduğumuz dev ekranda karşılaşmayı izleyerek heyecana ortak olduk. Ayrıca maç saatinin iftar saatine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlarımıza da çorba ikramında bulunduk. Mücadeleyi kazanan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Türkiye'ye çok güzel bir gece yaşattılar” dedi.