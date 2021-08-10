Başkan Akın tercih merkezinde öğrencilerle buluştu.

Turgutlu Belediyesinin, üniversite tercihlerini yapacak olan öğrencilere yönelik üçüncü kez hayata geçirdiği Üniversite Tercih Merkezi projesi kapsamında ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Eski Belediye Binası ile Turgutlu Eğitim Kurs Merkezinde (TURBEM) kurulan tercih merkeziyle üniversite adayı gençler, tercih uzmanlarının desteğiyle kendileri için en doğru ve uygun tercihleri yapma imkanına sahip oluyorlar. İki noktada kurulan tercih merkezlerinde 20 Ağustos Cuma gününe kadar danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Eski Belediye Binasında kurulan tercih merkezini ziyaret etti. İstanbul Aydın Üniversitesi tercih danışmanı, üniversite adayı gençler ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Çetin Akın, gençlerle tercihleri ve geleceğe dair planları hakkında sohbet etti.

Bu yıl üçüncü kez hayata geçirilen Üniversite Tercih Projesiyle gençlerin hedefleri ve hayallerini gerçekleştirme noktasında destek olduklarını ifade eden Başkan Çetin Akın, “Üniversite adayı gençlerimize tercih döneminde destek olabilmek adına kurduğumuz tercih merkezimizi ziyaret ederek gençlerimizle ve tercih danışmanımızla bir araya geldim. Geleceğimiz olan gençlerimize yol göstermek amacıyla kurduğumuz danışmanlık hizmetimizden öğrencilerimiz 20 Ağustos Cuma gününe kadar ücretsiz olarak faydalanabilirler. Gelecekleri için önemli bir adım atarak üniversite tercihlerini yapan öğrencilerimizin yanındayız ve en büyük destekçileriyiz“ dedi.