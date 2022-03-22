Başkan Akın, Tunç Soyer ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. İki başkan, Turgutlu Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi. Başkan Akın'ı makamında ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, Turgutlu Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sonunda Başkan Çetin Akın ve Başkan Tunç Soyer birbirlerine hediye takdim etti.

“İlişkilerimizin güçlendirilmesi noktasında görüşmelerimizi gerçekleştirdik”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Akın, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i Turgutlu'muzda misafir etmekten mutluluk duydum. Ege'mizin iki güzel kenti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliklerimizin artması noktasında görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Nazik ziyareti ve keyifli sohbeti için Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ederim” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında gerçekleşen görüşmeye Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Vahit Doğrucu, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Turgutlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Sivrikaya, İYİ Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Manolya Özkan ve Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri de katıldı.