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Başkan Akın: “Turgutlu'yu hep birlikte yönetiyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, oda ve dernek başkanlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada,"Biz Turgutlu’yu memleketimizi birlikte yöneteceğiz, bir sorun varsa kaçmayacağız, aksine bunun üzerine gidip hep birlikte çözeceğiz demiştik ve şimdi tüm bu söylediklerimizin arkasında duruyoruz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, oda ve dernek başkanlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada,"Biz Turgutlu'yu memleketimizi birlikte yöneteceğiz, bir sorun varsa kaçmayacağız, aksine bunun üzerine gidip hep birlikte çözeceğiz demiştik ve şimdi tüm bu söylediklerimizin arkasında duruyoruz" dedi.


Başkan Çetin Akın, Turgutlu'da kafe işletmecisi Tanju Çağabey tarafından düzenlenen programda esnaf odaları ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Oda ve dernek başkanlarından ilçede bulunan esnafın taleplerini de dinleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Esnaf Oda başkanlarımızla, dernek başkanlarımızla, vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz ve bir sıkıntıları olup olmadığını soruyoruz. Sıkıntılara birlikte çözümler bulup hemen müdahale ediyoruz. Biz Turgutlu'yu memleketimizi birlikte yöneteceğiz, bir sorun varsa kaçmayacağız aksine bunun üzerine gidip hep birlikte çözeceğiz demiştik ve şimdi tüm bu söylediklerimizin arkasında duruyoruz. Bütün Turgutlulu hemşerilerimizi yönetime dahil ediyoruz. Hep birlikte konuşuyoruz, çözümler üretiyoruz ve uyguluyoruz. Bugün yine burada bir esnaf kardeşimiz kafe işletmecisi Tanju Çağabey'in davetine, oda ve dernek başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanımız Orhan Eratıcı, Başkan Yardımcımız Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Özel Kalem Müdürümüz Ali Nasuhoğlu ile birlikte katıldık. Kendisine, işletme sahibi Tanju Çağabey'e misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" dedi.

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