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Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü hentbolcuları ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Bursa’da düzenlenen ’Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası’nda Türkiye dördüncüsü olan minik sporcuları ağırladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Bursa'da düzenlenen 'Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü olan minik sporcuları ağırladı. Kızları elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Akın, bundan sonraki karşılaşmalarda da başarılar diledi.


Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 17-21 Haziran tarihlerinde Bursa Mudanya'da düzenlediği 'Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü olan Turgutlu Belediyesi Minik Kız Hentbol Takımı kupa sevincini, Belediye Başkanı Çetin Akın ile paylaştı. Antrenör Ergun Erbay ile birlikte minik sporcuları ağırlayan Başkan Akın “Belediyespor Minik Kız Hentbol takımımız Bursa Mudanya'da düzenlenen Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonasında Türkiye dördüncüsü olarak bizlere haklı bir gurur yaşattılar. Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır. Ben hem kızlarımızı hem de antrenörümüz Ergun Erbay'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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