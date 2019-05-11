Başkan Akın'a Çepnibektaş Mahallesinde sıcak karşılama

Mahalle sakinlerinin sıcak karşılamalarıyla ağırlanan Başkan Akın, muhtar Hamza Turan'ın ilettiği sorunları yerinde incelerken, engeli dolayısıyla evinden dışarı çıkamayan Leyla Bilgiç'e de tekerlekli sandalye hediye etti.

Hafta sonları şehir merkezine uzak mahalleleri ziyareti geleneğini tüm hızıyla sürdüren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çepnibektaş Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Eşi Sabriye Akın, Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte gittiği mahallede ilk olarak muhtar Hamza Turan'la bir araya gelen Başkan Akın, muhtar Turan'ın kendisine ilettiği sorunları yerinde inceledi, taleplerine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Mahallelilerle sohbet ederek ev ziyaretlerini geri çevirmeyen Başkan Akın, kiraz toplayan hemşerilerine kolaylıklar diledi. Her yaştan mahalleliyle kucaklaşan Başkan Akın, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi, çocuklara lunapark bileti armağan etti.

Leyla artık dışarı çıkabilecek

Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan'ın kendisine ilettiği talebe kayıtsız kalmayan Başkan Akın, Bilgiç Ailesini ziyaret ederek, engelinden dolayı dışarı çıkamayan 35 yaşındaki Leyla Bilgiç'e tekerlekli sandalye hediye etti. Anne Aliye Bilgiç, hem ziyaretlerinden hem de duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederken Başkan Akın da “Cennet işte sizler gibi annelerimizin ayaklarının altındadır. Leyla kızımız güle güle kullansın. Muhtarım bize bu konuyu ilettiğinde kendim bizzat ziyaret etmek istedim. Bugün de sizlerleyiz. Asıl bizleri ağırladığınız için bizler teşekkür borçluyuz. Bu hafta Engelliler Haftası. Böylesi vesileyle de bugün güzel mahallemizde olmaktan mutluluk duyuyorum. Küçük büyük demeden her yaştan vatandaşımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretlerde mahalleli kadınların Anneler Günü'nü de kutlayan Başkan Akın, mahalle sakinlerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diledi.

Mahalleden ayrılmak üzereyken yolda otobüs bekleyen mahalleli genç kızlarla selamlaşan Başkan Akın, hatıra fotoğrafları çektirdiği genç kızları aracına alarak jest yaptı. Jest karşısında mutluluk duyan gençler, keyifli yolculuk sonunda Başkan Akın'a teşekkür etti.