Başkan Akın'dan 19 mahalleye ziyaret

Başkan Çetin Akın, bir hafta içerisinde toplam 19 kırsal mahalleyi ziyaret etmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta başladığı kırsal mahalle ziyaretlerini bu hafta da sürdüren Başkan Çetin Akın, haftayı Gökgedik ve Kayrak Mahallelerini ziyaretiyle tamamladı. Gökgedik ve Kayrak Mahallelerine ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Çetin Akın, mahallelerin ve vatandaşların istek, ihtiyaç ve sorunlarını dinledi. Başkan Çetin Akın, muhtarlar ve mahalle sakinleri ile birlikte yapılabilecek çalışmalar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, geçtiğimiz haftadan itibaren toplam 19 kırsal mahalleyi ziyaret etti.

Başkan Çetin Akın'a Gökgedik ve Kayrak Mahallelerine ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gökgedik ve Kayrak Mahallelerimizi ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapabileceğimiz çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Bir hafta içerisinde 19 mahallemizi teker teker ziyaret ettik. Biz her zaman, her koşulda halkımızın yanındayız. Güler yüzleri, misafirperverlikleri ve keyifli sohbetleri için kendilerine teşekkür ederim” dedi.