Başkan Akın'dan 'Asılsız iddialara itibar etmeyin' uyarısı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bazı sosyal medya sitelerinde yer alan ‘Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu Belediyesi bünyesine verdiği araç filosunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın olmasından sonra geri çekti' şeklindeki iddiaları yalanlayarak vatandaşların asılsız iddialara itibar etmemelerini istedi.

Sosyal medyada ortaya atılan iddiayla her iki kurumun zan altında bırakıldığını kaydeden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Söz konusu paylaşımda geçen dönem belediye bünyesine alınan araçların tanıtımından bir fotoğraf kullanılmıştır. Fotoğrafta yer alan araçların Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi bulunmadığı gibi, ortaya atılan iddialar da asılsızdır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün Turgutlu'da farklı siyasi iradenin başa gelmesiyle birlikte hizmetlerini esirgeyeceği şeklinde kimi art niyetli kişi ya da kişilerin yanlış bir algı oluşturma gayretini esefle kınıyorum. Kendilerinin geçmişte olduğu gibi bugün de 17 ilçeye eşit hizmet hedefiyle çalıştığını Manisa halkı takdir etmişlerdir. Bizler Manisa'ya ve Turgutlu'ya hizmet etmek için görevlerimizin başındayız. Gerek kendi hizmet alanlarımızda gerekse Sayın Cengiz Ergün Başkanlığındaki Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Turgutlu için elbirliği ile çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hemşehrilerimizden isteğim bu tarz doğruluğu kanıtlanmayan iddialara itibar etmemesidir” dedi.