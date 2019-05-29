Başkan Akın'dan engelli Tekin Can'a yardım eli

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yakalandığı hastalık sonrası küçük yaşta engelli olan Tekin Can Ergün'ü evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonrası küçük beyincik sapında iltihaplanma oluşan ve buna bağlı olarak hareket yetisini kaybeden 14 yaşındaki Tekin Can Ergün'ü evinde ziyaret etti. Başkan Akın ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olmaya devam edeceklerini belirterek, “Tekin Can'ı daha önce ziyaret edip ihtiyaçlarını belirlemiştik. Onun biraz daha rahat edebilmesi ve dışarı çıkabilmesi için yatak ve akülü tekerlekli sandalye temin edip ailemize teslim ettik. Allah Tekin Can'a acil şifalar versin. İnşallah onu yanımızda yürürken, arkadaşlarıyla oynarken de görebiliriz” dedi.