İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akın'dan engelli Tekin Can'a yardım eli

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yakalandığı hastalık sonrası küçük yaşta engelli olan Tekin Can Ergün’ü evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yakalandığı hastalık sonrası küçük yaşta engelli olan Tekin Can Ergün'ü evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonrası küçük beyincik sapında iltihaplanma oluşan ve buna bağlı olarak hareket yetisini kaybeden 14 yaşındaki Tekin Can Ergün'ü evinde ziyaret etti. Başkan Akın ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olmaya devam edeceklerini belirterek, “Tekin Can'ı daha önce ziyaret edip ihtiyaçlarını belirlemiştik. Onun biraz daha rahat edebilmesi ve dışarı çıkabilmesi için yatak ve akülü tekerlekli sandalye temin edip ailemize teslim ettik. Allah Tekin Can'a acil şifalar versin. İnşallah onu yanımızda yürürken, arkadaşlarıyla oynarken de görebiliriz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.