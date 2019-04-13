Başkan Akın'dan hafta sonu mesaisi

Hafta sonuna yoğun bir çalışma temposu ile başlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, birim müdürleri ile birlikte Gardalya Sokak'ta ve Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan ve sorunları çözümü için burada olduğunun altını çizen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Birim müdürlerimizle birlikte Gardalya Sokak'ta ve Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nu gezdik. Gardalya Sokak'ta vatandaşlarımızın güvenliğin artması konusunda talepleri oldu. Bu konuyu en kısa sürede Kaymakamımız ve İlçe Emniyet Müdürümüz ile görüşerek halledeceğiz. Motosikletlerin aşırı hızlı ve trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunduğu söylendi. Bunun için de çalışmalarımıza başladık. Kalıcı çözümler ile bu sorunu daortadan kaldırcağız. Ağaçlandırma, yeşillendirme ve ışıklandırma konusunda da yenilikler yaparak Gardal Sokak sakinlerimizin sıkıntılıarını ortadan kaldıracağız. Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda da bir takım sıkıntıların olduğunu gördük. Bu konu hakkında ne yapabiliriz diye birim müdürlerimiz ile görüş alışverişinde bulunduk. Her sorunun çözümü vardır. Bizler sorunların çözümü için sahadayız, buradayız. El birliği ile sorunları giderip daha yaşanılabilir bir Turgutlu inşaa edeceğiz” dedi.

Başkan Akın daha sonra Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi'nin öğrencileri ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.