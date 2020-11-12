Başkan Akın'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Ankara'daki temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Başkan Çetin Akın gün sonunda ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi.

Başkan Çetin Akın ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e İYİ Parti Genel Merkezinde ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın ziyarette Genel Başkan Meral Akşener'e Turgutlu'da gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerini anlattı ve Turgutlulular'ın selamını iletti. Görüşme sonunda Başkan Çetin Akın, Genel Başkan Akşener'e Turgutluspor forması, Manisa'nın meşhur üzümü ve mesir macununu hediye etti. Ziyarette Başkan Akın'a CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u ziyaret etti. Başkan Çetin Akın ziyaretin sonunda Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a Manisa'nın meşhur üzümü ve mesir macununu hediye etti.

Ankara'daki temaslarının sonunda ise Başkan Çetin Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi. Başkan Çetin Akın'ın Turgutlu'da gerçekleştireceği proje ve çalışmalar hakkında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerinin alındığı ziyarette Başkan Akın ayrıca Turgutlulular'ın selamını iletti. Görüşmenin sonunda Başkan Akın, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na isminin yazılı olduğu Turgutluspor forması ile Manisa'nın meşhur üzümü ve mesir macununu hediye etti.

Ankara'daki ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin, “Ankara'daki ziyaretlerimiz kapsamında Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Turgutlumuzda gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte hayata geçireceğimiz projelerimiz hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverliği için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Ailesi ile Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Ailemize teşekkür ederim” dedi.