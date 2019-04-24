Başkan Akın'dan küçük basketbolculara destek

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ahde Vefa Basketbol Turnuvası'nı izleyerek, küçük kızlara destek verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği 'Ahde Vefa Basketbol Turnuvası' Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda gerçekleşti. Manisa 7 Eylül, Basketmania, İzmir Ege Mega ve Turgutlu Belediyespor U12 Kız Basketbol Takımının yer aldığı turnuvayı izleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, turnuva sonunda üç takımın sporcularını tebrik etti. Başkan Akın, turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen Gençlik İl Müdürlüğü, İlçe Temsilcisi İsmail Eksür ile antrenörlere teşekkür etti. Küçük sporcular ile hatıra fotoğrafları çektirerek turnuvayı ölümsüzleştiren Başkan Akın, Turgutlu Belediyespor bünyesinde yer alan tüm branşlarda binlerce küçük ve genç sporcu gruplarına eğitim vermeye devam ettiklerini belirterek, desteğin artarak süreceğini müjdeledi.