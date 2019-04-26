Başkan Akın'dan küçük yeteneklere büyük alkış

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TURBEM Çocuk Tiyatrosu'nun sahnelediği ‘Torbalar Gözaltı' adlı oyununu izledi. Çocukların büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Akın, performanslarıyla göz dolduran tüm ekibi kutlayarak, “Sahne ışığını bizlere yansıtan tüm Cumhuriyet çocuklarımızı kutluyorum” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında ‘perde' diyen Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (TURBEM) bünyesinde kurulan Çocuk Tiyatro Ekibi, Torbalar Gözaltı Junior adlı oyunla yaşıtlarının ve büyüklerinin karşısına çıktı. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu çocuklarla birlikte izleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, küçüklerin performansını ayakta alkışladı. Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile birlikte oyun sonunda sahneye çıkarak çocukları tebrik eden Başkan Akın, oyun yönetmeni Gönül Özkaradayı ve sahne alan çocukları kutlayarak, “Bugün imkan verildiğinde her bir çocuğumuzun ne kadar muhteşem işlere imza attığına şahit olduk. Bu güzel bir başlangıç. Bundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, O'nun dediği gibi ‘sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur' diyen Atamız'ın açtığı aydınlık yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Başta Sosyal İşler Müdürümüz Metin Akgül, yönetmenimiz Gönül Özkaradayı olmak üzere tüm her birinizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Akgül de kendilerine imkan tanıyan Başkan Akın'a teşekkür ederek, yetişkin ve çocuk tiyatro oyunlarıyla sahnede olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Oyun sonunda çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafları çektiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, onlara bir de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lunapark bileti hediye ederek bir kez daha gönüllere girdi.