Başkan Akın'dan milli heyecana destek

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sosyal medya hesaplarından gelen taleplere kayıtsız kalmayarak, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Basketbol takımlarının da yer aldığı Final Four heyecanını Turgutlu'da taraftarlara kuracağı dev ekran ile yaşatacak. Başkan Akın taraftarları 17-19 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçları 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulacak dev ekranda izlemeye davet etti.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Basketbol Takımları'nın mücadele edeceği Final Four maçları 17-19 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da sosyal medya hesaplarından gelen taleplere kayıtsız kalmayarak Final Four heyecanını Turgutlulara yaşatacak. 2018-2019 sezonunun Avrupa Şampiyonunun belli olacağı maçları 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulacak dev ekranda izlemeye davet eden Başkan Akın, “Basketboldaki milli gururlarımız Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Takımları'nın da yer alacağı Final Four maçlarında takımlarımızı yalnız bırakmıyor, Türk Milli heyecanını hep birlikte yaşamak için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'mıza dev ekran kuruyoruz. 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko -Anadolu Efes Basketbol Takımları arasındaki mücadeleyi izlemek isteyen gençlerimizi ve tüm halkımızı Şanlı Türk Bayraklarımızla davet ediyorum. Vatandaşlarımızı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Basketbol Takımlarımıza desteklemeye ve tek yürek olmaya davet ediyorum” dedi.