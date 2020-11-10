Başkan Akın'dan nutuk hediyesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı dolayısıyla Turgutlulu vatandaşlara Nutuk hediye etti.

Başkan Çetin Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara ücretsiz olarak Nutuk hediye etti. Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, meclis üyeleri, daire müdürleri, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel ve partililerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1919 - 1927 yılları arasında kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini kaleme aldığı Nutuk'u Eski Belediye Binası önünde dağıttı. Başkan Akın vatandaşlara ayrıca Nutuk'u okuma ve okutma çağrısında da bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümü. Turgutlu Belediyesi olarak bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin gelecek nesillerimize aktarılması için hemşehrilerimize Nutuk'u hediye ettik. Turgutlulu hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın Atatürk tarafından kaleme alınan bu eşsiz hazinenin okunması ve okutulmasını arzu ediyorum” dedi.