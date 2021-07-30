Başkan Akın'dan TEMA Vakfına 723 çalışanı adına 723 fidan bağışı

Turgutlu Belediyesi yangın alanlarının yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı tarafından başlatılan projeye 723 fidan desteğinde bulunacak. Belediye bünyesinde çalışan 723 personel için birer fidan bağışlanacağını açıklayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: “Bu topraklarda yaşamı ve umudu yeniden yeşerteceğiz.” dedi.

TEMA Vakfına yaptıkları bağış hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, “Ülkemizin farklı noktalarından gelen acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Biz de Turgutlu Belediyesi olarak TEMA Vakfı tarafından başlatılan anlamlı projeye destek olmak istedik. Belediye bünyemizde çalışan 723 personelimiz adına birer fidan bağışlayacağız. İmkanı olan tüm kişi ve kurumları yaşamı ve umudu yeniden yeşertmeye davet ediyorum.” dedi.