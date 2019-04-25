Başkan Akın'dan Turgutlu'nun kırsal mahallelerine çıkarma

Mahalle ziyaretlerine devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu defa merkeze uzak kırsal mahallelere adeta çıkarma yaptı. Birim müdürleri ile birlikte sabah saatlerinde sırayla Karaoluk, Baktırlı, Sivrice ve Karaköy mahallelerine ziyarette bulunan Başkan Akın, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Akın “Merkeze uzak kırsal mahallelerimiz olan Karaoluk, Baktırlı, Sivrice ve Karaköy'de vatandaşlarımız ile bir araya gelerek istek talep ve şikayetlerini dinledik. Karaoluk ve Sivrice Mahallemiz düğünlerde ve cemiyetlerde sıklıkla kullanılan üstü kapalı bir alan talep ettiler. Uygun alanları gezdik. Birim müdürü arkadaşlarımız ve muhtarlarımız ön fizibilite çalışması yapacaklar. İmkanlarımız dahilinde bu alanları bu mahallelerimize kazandırmak istiyoruz. Baktırlı mahallemizde yağmurlardan dolayı kayma tehlikesi bulunan bir evimiz vardı. İstinat duvarı ve gerekli önlemleri alma adına çalışmalar yapılacak. Karaköy muhtarımızın da muhtarlık binası tadilatı için istekleri oldu. Bunu da en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Kırsal mahallerimizin sorunlarını biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Uzak yakın ayrımı demeden 61 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

Karaoluk Mahalle Muhtarı Mustafa Arın, Baktırlı Mahalle Muhtarı Mehmet Sivrikaya, Sivrice Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz ve Karaköy Mahalle Muhtarı Ali Süzer de yapılacak olan çalışmalardan memnuniyet duydukları ifade ederek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a ve ekibine teşekkür etti.