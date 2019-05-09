Başkan Akın'dan Turgutlu'nun sporuna destek

Lig yolunda son viraja giren Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın antrenmanını izledi. Öte yandan Turgutlu Belediyespor'un çeşitli yaş gruplarındaki voleybol takımları Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen il müsabakalarında elde ettiği birincilikler sonucunda kazandıkları kupaları Başkan Akın'a getirerek sürpriz yaptı.

Türkiye'de gol yemeyen tek takım olma unvanına sahip Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı 2. lige yükselme final maçları öncesinde antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ve meclis üyesi Barış Erbaş ile birlikte altın kızların antrenmanını izleyerek onlara moral başarılar diledi. Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın 2. lige yükseleceğine olan inancının tam olduğunu belirten Başkan Akın, “Kızlarımız şuanda Türkiye'de gol yemeyen tek takım. Bu çok büyük bir başarı ve bu başarının tesadüf olmadığı görülüyor. Artık 2. lig yolunda son dönemece girdiler. Türkiye'de 2. Lig final maçlarını oynayacak dört takımdan biriyiz. Ben kızlarımızın 2. lige yükseleceklerine can-ı gönülden inanıyor, hem kızlarımıza hem antrenörlerimize Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum” dedi. Kadın Futbol Takımı antrenörü Kadir Akagündüz Başkan Akın'a söz vererek 2. lige yükseleceklerini ve Turgutlu'ya şampiyonluk yaşatacaklarını belirtti.

Başkan Akın şampiyonların kupa gururunu paylaştı

Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen il müsabakalarında 3 yaş grubunda il birinciliği, bir yaş grubunda da il üçüncülüğü elde eden Turgutlu Belediyesporlu voleybolcuları kupalarını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a getirdi. Şampiyon voleybolcuları ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Akın, “Turgutlu Belediyespor Voleybol Takımları'mızın Manisa'da düzenlenen müsabakalarda fırtına gibi estiğini biliyorum. Küçük erkek takımımız il birincisi, yıldız erkek takımımız il birincisi, genç erkek takımımız il birincisi oldu. Ayrıca bu yıl ilk defa kurulan genç kız voleybol takımımızda il üçüncüsü olarak bizlerin göğsünü kabarttı. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak sporcularımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Elde edilen bu başarılarla gurur duyduk. Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.