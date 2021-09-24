Başkan Akın'dan Turgutluspor'a moral yemeği

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çorum FK ile oynayacağı maç öncesi Turgutluspor'a moral yemeği düzenledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çorum FK ile oynayacağımız maç öncesi Turgutlusporlu yöneticileri, teknik ekibi ve oyuncuları akşam yemeğinde ağırladı. Gerçekleşen moral yemeğinde konuşan Başkan Çetin Akın, “Cumartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Çorum FK maçında takımımıza başarılar diliyorum. Şansız bir süreçten geçiyoruz. Bu kötü gidişatın Çorum FK maçı ile son bulacağına inanıyorum. Sizlere inancım tam. Cumartesi günü bizleri mutu edecek bir sonuç alacağınıza inancım tam. Tekrardan başarılar diliyorum. Birlikte başaracağız” diye konuştu.

Başkan Akın'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, “Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Çorum FK maçı öncesi bu yemek takımımıza büyük moral oldu. Cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz olacağız. Ben teknik ekibime ve oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum” dedi.

Çorum FK karşısında kazanma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Teknik Direktör Kazım Akgün, “Ligin ilk 3 haftasında iyi oynamamıza rağmen sahadan puansız ayrıldık. Artık Çorum FK maçını kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Taraftarımızın da desteği ile Çorum FK maçını kazanıp kötü gidişata dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından Turgutluspor Taraftarlar Derneği Başkanı Uğur Balta, teknik heyet ve futbolculara Çorum FK maçında başarılar diledi.

Moral yemeğine Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Halim Kararer, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuoğlu, Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, Genel Kaptanı Tolga Seyman, Altayapı Koordinatörü Tufan Saraç, Turgutluspor teknik ekibi, oyuncular ve basın mensupları katıldı.