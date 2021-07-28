Başkan Akın'dan Turgutluspor'a moral ziyareti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor'u ziyaret ederek, takım ve yönetimle bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu da yer aldı. Oyunculara yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Çetin Akın, “Yeni sezon öncesi sizlerle daha geniş kapsamlı bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sizlerin bu şanlı kulübü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tam. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Kulüp Başkanı Taner Kestaneci de Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın nazik ziyaretinde dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız Çetin Akın'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum. Başkanımız her zaman yanımızda olması, bize büyük bir güç veriyor. Kendisine sizlerin huzurunda nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.