Başkan Akın'dan yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme

Başkan Çetin Akın, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da bir araya gelerek yaşanan sorunlar hakkında görüşmelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte hafta sonu meydana gelen yağmur ve dolu yağışından etkilenen Musulcalı, Sarıbey, Kuşlar, Karaköy, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Hacıisalar ve Yukarıbozkır mahallelerini ziyaret etti. Başkan Çetin Akın ziyaret ve incelemeleri sırasında yağış sırasında ve sonrasında yaşanan sorunlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ziyaretleri arasında mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek kırsal mahallelerde yapılması gereken çalışmalar ve sıkıntılar hakkında görüşme ve değerlendirmelerde bulundu.

Kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol ile birlikte Musulcalı, Sarıbey, Kuşlar, Karaköy, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Hacıisalar, Yukarıbozkır mahallerimizi ziyaret ederek dünkü yağışlarda yaşanan sorunları konuştuk. Ayrıca mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek yapılması gereken çalışmalar ve mahallelerimizdeki sıkıntılar hakkında görüşlerini aldık. Kırsal mahallelerimizdeki sorunların çözümü için en kısa sürede programlarımızı yaparak çalışmalarımıza başlayacağız.” dedi.