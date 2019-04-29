Başkan Akın'dan yerli tohuma tam destek

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği'ni (YAŞAMDER) ağırladı. Tebriklerini ileten dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Akın, görüş alışverişinde bulundukları 3. Yerel Tohum Takas Festivali ve Hıdrellez Şenliği'nin Turgutlu'da farkındalık oluşturmasını hedeflediklerini belirtti.

Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) Başkanı Meral Ünal Türkmen ve dernek üyeleri, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Akın'a başarılı çalışmalar dileyen YAŞAMDER Başkanı Merak Ünal Türkmen ve beraberindekiler, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Yerel Tohum Takas Festivali hakkında kendileriyle görüş alışverişinde bulundu. Festivali, Hıdrellez coşkusu ile bir arada gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Akın, bu yıl daha farklı bir konseptle Turgutluları bir araya getireceklerini ifade etti.

Programın içeriği hakkında bilgi veren Başkan Akın, “Bu yıl da dernek işbirliği ile yerel tohumların gelecek nesil için el değiştirdiği bir etkinlik düzenledik. Alanında uzmanların konuşmacı olarak katılacağı etkinliğimizi Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştireceğiz. Yetişkinlerin hakim olduğu konuyu gelecek nesillerimiz olan evlatlarımızla da paylaşmak istiyoruz. Bu doğrultuda da onların toprakla, tohumla ve fidanla buluşacağı ‘çocuk atölyesi' de oluşturacağız. Türk Halk Müziği konseriyle de müzik dinletimizin olacağı festivalimizi, bağlama ustamız İbrahim Acet ve ekibinin konseriyle taçlandıracağız. Küçük bir köylü pazarının da yer alacağı etkinliğimize kırsal mahalledeki vatandaşlarımıza da yer vermek istiyoruz. Yerel tohum takas festivalimizi hem de geleneksel Hıdrellez şenliğimize 61 mahallemizden 7'den 77'ye tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.