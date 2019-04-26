Başkan Akın'ın çağrısı üzerine Aşevine destek büyüyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın göreve başladığı gün itibariyle yaptığı ‘Tebrikler için çiçek yerine Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi'ne bağış' çağrısına destek her geçen gün artıyor. İlçede faaliyette bulunan özel bir göz hastanesi de Başkan Akın'ın çağrısına kayıtsız kalmayarak Aşevi ve Hayır Merkezi'ne destekte bulundu.

Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Aşevi ve Hayır Merkezi Belediye Başkanı Çetin Akın'ın göreve başladığı gün itibariyle yaptığı ‘Tebrikler için çiçek yerine Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi'ne bağış' çağrısı ile alan elle veren el arasında köprü olmaya devam ediyor. İlçede faaliyette bulunan özel bir göz hastanesi de bu çağrıya kayıtsız kalmayarak Aşevi ve Hayır Merkezi'ne destekte bulundu ve bağış dekontunu Başkan Akın'a teslim etti. Hastanenin doktorlarından Op. Dr. Kemal Nas'a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini belirten Başkan Akın, “Göreve başladığımız gün itibariyle anlamlı bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrımıza destek her geçen gün artıyor. Bugün de Sayın Kemal Nas, kayıtsız kalmayarak bağışta bulundu. Aşevi ve Hayır Merkezimiz hayırseverlerimiz ile Turgutluluların veren eli olmaya devam edecek. Her gün bin 400 vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırdığımız Aşevi ve Hayır Merkezimize yapılan anlamlı bağışlar için, yardıma muhtaç vatandaşlarımız adına minnettarım” dedi.