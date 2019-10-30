Başkan Aktan'dan Basketbol Takımına tatlı ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, hafta sonu Bursa deplasmanında karşılaşacağı Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenmana Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve Manisa Büyükşehir Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Çaylan ve Ertan Korkmaz da katıldı. Baş Antrenör Cabadak, teknik heyet ve takıma Gemlik Basketbol müsabakasında başarılar dileyen Başkan Aktan, “Ligde, 3 maç oynadık ve 2 galibiyetimiz var. Güzel başladık. Pırıl pırıl gençlerden oluşan bir takım kurduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bizim için önemli bir gün. Gemlik maçı öncesinde de moral motivasyon olması için takımı ziyaret ediyoruz. Biz lige heyecan katmak istiyoruz. Bunun için kurduk bu takımı. İnşallah deplasmanda da galip geliriz. Ben şimdiden takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Aktan ve yönetim kurulu üyeleri, dev adamlara baklava ikramında bulundu.