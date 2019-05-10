Başkan Akyol'un acı günü

Manisa'nın Gördes Belediye başkanı Muhammet Akyol'un annesi Fadime Akyol sahurda aniden fenalaşarak 79 yaşında hayatını kaybetti.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un annesi Fadime Akyol (79), sahura kalktığında aniden fenalaştı. Eşi Mahmut Akyol'a kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine Mahmut Akyol üst katında oturan Belediye Başkanı Muhammet Akyol'a durumu haber verdi. Ardından eve doktor çağrıldı. Sahurda aniden fenalaşan Fadime Akyol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akyol'un cenazesi bugün cuma öğle namazına müteakip Gördes Ulu Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Yeşil yurt mahallesinde toprağa verilecek.